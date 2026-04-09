Nella mattinata di oggi, a poche ore dall'inizio della partita contro il Pisa, l’allenatore ha parlato in conferenza stampa, chiarendo che l’obiettivo di qualificazione in Champions League è suo e non della proprietà della squadra. Ha inoltre chiesto di chiudere con le incertezze sul futuro del club, pronunciandosi con fermezza e senza mezzi termini. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione di molti addetti ai lavori.

Nella mattinata di oggi, a poche ore dal calcio d’inizio dell’anticipo contro il Pisa, Gian Piero Gasperini ha trasformato la consueta conferenza stampa della vigilia in un manifesto di chiarezza editoriale. Il tecnico della Roma, intervenuto alle 13:30, ha affrontato frontalmente l’impasse comunicativa che avvolgeva Trigoria dopo la disfatta di Milano, blindando il gruppo e tracciando un solco netto tra le ambizioni tecniche e le strategie finanziarie del sodalizio capitolino. Il bollettino medico e la “maledizione” degli infortuni. Il primo tema affrontato dal tecnico riguarda l’emergenza clinica che ha decimato la compagine giallorossa nei mesi cruciali. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Gasperini rompe il silenzio: «Champions obiettivo mio, non della proprietà. Ora basta ombre sul futuro»

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Gasperini rompe il silenzio: “Champions vitale, il club decida il futuro” #ASRoma x.com

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