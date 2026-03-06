Spalletti Vlahovic indisponibile del futuro ne parleremo senza stress

Luciano Spalletti ha confermato che Vlahovic è indisponibile per la prossima partita e ha annunciato che il futuro del giocatore sarà discusso in seguito senza fretta. Ha inoltre detto che Yildiz si impegnerà al massimo per essere in campo contro il Pisa. La conferenza ha offerto diverse informazioni sulla situazione attuale della squadra.

Il tecnico dela Juventus: "Yildiz farà di tutto per esser presente contro il Pisa". TORINO - Come sempre, sono tanti, gli spunti interessanti emersi dalla conferenza stampa della vigilia di Luciano Spalletti. A poco più di 24 ore dalla gara interna contro il Pisa, il tecnico della Juventus ha parlato di Vlahovic, ancora indisponibile, del suo futuro ("si vedrà con calma, senza stress") di Yildiz, ancora non al meglio, del suo ottimismo in vista del finale di campionato e di tanto altro. "Sono convinto che faremo un bel finale di stagione. Questo perchè abbiamo fatto vedere delle cose da squadra vera. La squadra vera si nota proprio nei momenti di difficoltà.