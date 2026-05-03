A Garlasco, il caso legato a Sempio si complica con l’emergere di nuovi dettagli riguardanti alcuni post pubblicati online, riferiti a una ragazza di cui si sa ancora poco. Le indagini si concentrano su questi messaggi, che hanno portato a un aumento delle ipotesi e a un’attenta analisi da parte delle forze dell’ordine. La vicenda sta attirando l’attenzione di chi segue da vicino le tappe di questa intricata vicenda giudiziaria.

Il caso Garlasco si arricchisce di un nuovo elemento che sta facendo discutere investigatori e opinione pubblica. Nelle ultime ore sono emersi online alcuni post attribuiti ad Andrea Sempio, oggi indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. I messaggi, pubblicati anni fa su un forum di seduzione, contengono riferimenti a una presunta ossessione per una ragazza. Un dettaglio che ha subito attirato l’attenzione degli inquirenti. Ma la difesa è intervenuta per ridimensionare il contenuto di quei testi, chiarendo che non riguarderebbero la vittima. Al centro del nuovo filone ci sono migliaia di post pubblicati tra il 2009 e il 2016 su un forum chiamato “Italian Seduction”, firmati da un utente con il nickname “Andreas”.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Garlasco, Sempio e i post su una misteriosa ragazza

Caso Garlasco, nei pc di Alberto e Chiara il possibile movente

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