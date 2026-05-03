Garlasco Matone incastra Sempio | Anche se l' ossessione non fosse per Chiara

Durante un procedimento giudiziario a Garlasco, un ufficiale dei carabinieri ha dichiarato che le verifiche condotte mirano a comprendere a tutto tondo la personalità dell'indagato. In particolare, ha precisato che le acquisizioni di prove raccolte non si limitano a un singolo aspetto, ma coprono vari aspetti della vita dell'uomo coinvolto. La presenza di un'ossessione per una persona specifica è stata menzionata, ma senza ulteriori dettagli.

"Queste acquisizioni fatte dai carabinieri servono a inquadrare a 360 gradi qual è la personalità dell'indagato. Non serve dimostrare che l'ossessione era per Chiara Poggi. Quello che conta è che esista un'ossessione nei confronti di un essere di sesso femminile in un periodo temporale vicino a quello della commissione dell'omicidio. Hanno una valenza relativa, ma fino a un certo punto, perché sono molto, molto utili". A parlare è Simonetta Matone, che è intervenuta sulle nuove scoperte riguardo ad Andrea Sempio, il nuovo indagato per il caso del delitto di Garlasco. "Se si dispiegano ben quattro magistrati - ha proseguito -, di cui due al...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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