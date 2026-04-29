Il 6 maggio, Andrea Sempio è stato chiamato dalla Procura di Pavia, che gli ha consegnato un invito a comparire. Sempio è indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi e il delitto di Garlasco. La convocazione si inserisce nelle indagini in corso sui due casi. Al momento, non sono stati rilasciati dettagli su eventuali sviluppi o azioni successive.

Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi e il delitto di Garlasco, è stato convocato dalla Procura di Pavia che gli ha fatto notificatare oggi un invito a comparire. La notizia anticipata da Repubblica e Corriere della Sera è confermata dal legale dell'amico di Marco Poggi, avvocato Liborio Cataliotti. L'interrogatorio è fissato per la mattina di mercoledì 6 maggio. Quasi un anno fa, il 20 maggio 2025, l'amico del fratello di Chiara era stato convocato una prima volta per essere interrogato nel giorno in cui i pm pavesi, guidati dal Procuratore Fabio Napoleone, hanno depositato la consulenza sulla ' traccia 33 '. Sempio non si presentò su consiglio del suo ex difensore, Massimo Lovati, che aveva rilevato un vizio di forma nell'atto di convocazione.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, Sempio convocato in Procura il 6 maggio: cosa potrebbe accadere

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#Garlasco Tutte le consulenze della Procura di Pavia sono tra di loro coerenti e sostengono in maniera solida l'impianto accusatorio nei confronti di Andrea Sempio x.com