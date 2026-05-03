A Garlasco si apre un nuovo capitolo nelle indagini legate alla vicenda di una ragazza, con un elemento inaspettato che mette in discussione le precedenti ipotesi. Un scontrino emerge come dettaglio rilevante, mentre gli investigatori esaminano messaggi e verificano l’alibi di una persona coinvolta. La procura sta analizzando questi nuovi dettagli, senza ancora formulare conclusioni definitive.

Nuovi elementi nell’inchiesta su Andrea Sempio tra messaggi, ipotesi di movente e verifiche sull’alibi. Nel caso di Chiara Poggi emerge un dettaglio che può cambiare completamente la lettura dell’inchiesta: la ragazza al centro dei messaggi di Andrea Sempio non sarebbe lei. Ma mentre la difesa prova a ridimensionare il movente, è lo scontrino del parcheggio a tornare al centro e a sollevare nuovi dubbi. I messaggi e la ragazza: “Non è Chiara Poggi”. Al centro delle indagini ci sono oltre 3 mila messaggi pubblicati su un forum da “Andreas”, nickname attribuito a Andrea Sempio. Contenuti che spaziano da riflessioni personali a frasi molto forti, fino a considerazioni sulla violenza.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Garlasco, la ragazza “ossessione” non è Chiara Poggi: ma lo scontrino ora cambia tutto

Garlasco, possibile sviluppo clamoroso nel caso Chiara Poggi: i pm pronti a rivelare le carte

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