Garlasco nuovi dubbi sull' ora del decesso di Chiara Poggi medico legale Fortuni | Morta attorno alle 11 cambia tutto

Un medico legale ha dichiarato che Chiara Poggi sarebbe morta intorno alle 11, modificando così le stime precedenti. Secondo quanto riferito, l'assenza di rigor e livor mortis suggerisce che la morte potrebbe essere avvenuta alcune ore più tardi rispetto a quanto si pensava inizialmente. La scoperta ha riaperto il dibattito sull’orario esatto del decesso.

L'assenza di rigor e livor mortis posticiperebbe l'orario della morte di Chiara di un paio d'ore rispetto a quanto era già stato dichiarato, evidenza che riapre un dibattito sugli alibi di Stasi e Sempio A seguito della testimonianza del medico legale Fortuni emergono nuovi dubbi circa l'ora. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, nuovi dubbi sull'ora del decesso di Chiara Poggi, medico legale Fortuni: "Morta attorno alle 11, cambia tutto" Articoli correlati Leggi anche: Garlasco, per il medico legale Fortuni la morte di Chiara sarebbe avvenuta verso le 11: "Cambierebbe tutto" Garlasco, secondo il medico legale Giuseppe Fortuni "Chiara Poggi è stata colpita da più oggetti"L’omicidio di Chiara Poggi potrebbe essere stato messo in atto in più fasi, rispetto ai circa 20 minuti attribuiti ad Alberto Stasi per compiere... Andrea Sempio, i dubbi sull'alibi nella mattina del delitto di Chiara Poggi - Ore 14 Sera 25/09/2025 Aggiornamenti e contenuti dedicati a Chiara Poggi Temi più discussi: Garlasco, nuova svolta sull’orario della morte di Chiara Poggi e quel buco sul telefono di Sempio; Garlasco: Se confermato, questo dato sull’orario escluderebbe Stasi dalla scena del delitto; Delitto di Garlasco, nuovi dubbi sull’arma: spunta l’ipotesi del vaso in ottone; Garlasco in Tv, la confessione di Andrea Sempio e la battaglia informatica. I dubbi sull’ultima notte di Chiara Poggi. Garlasco, per il medico legale Fortuni la morte di Chiara sarebbe avvenuta verso le 11: Cambierebbe tuttoDubbi sull'ora della morte di Chiara Poggi: l'assenza di rigor mortis e le analisi del medico legale riaprono il dibattito sugli alibi ... virgilio.it Delitto di Garlasco, dubbi sull'orario della morte di Chiara Poggi: le tre ore che potrebbero riaprire il processo di Alberto StasiC’è un dettaglio che potrebbe cambiare la lettura dell’omicidio di Chiara Poggi: l’orario della morte. Un elemento che torna al centro del dibattito sul delitto di Garlasco e che, se confermato, ... msn.com Sembra una vita fa, ma sono passati soltanto dodici mesi. L'11 marzo 2025 deflagrava il caso Garlasco con la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati per omicidio di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi. Da allora non c’è stato giorno, lett - facebook.com facebook