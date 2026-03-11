Garlasco nuovi dubbi sull' ora del decesso di Chiara Poggi medico legale Fortuni | Morta attorno alle 11 cambia tutto

Un medico legale ha dichiarato che Chiara Poggi sarebbe morta intorno alle 11, modificando così le stime precedenti. Secondo quanto riferito, l'assenza di rigor e livor mortis suggerisce che la morte potrebbe essere avvenuta alcune ore più tardi rispetto a quanto si pensava inizialmente. La scoperta ha riaperto il dibattito sull’orario esatto del decesso.

L'assenza di rigor e livor mortis posticiperebbe l'orario della morte di Chiara di un paio d'ore rispetto a quanto era già stato dichiarato, evidenza che riapre un dibattito sugli alibi di Stasi e Sempio A seguito della testimonianza del medico legale Fortuni emergono nuovi dubbi circa l'ora. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

