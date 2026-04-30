Garlasco la procura rivela il movente per cui Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi | L’ha rifiutato
La procura ha reso noto il movente dell'omicidio di Chiara Poggi, attribuendolo a Andrea Sempio. Secondo gli inquirenti, il motivo del gesto sarebbe legato all’odio nei confronti della vittima, causato dal rifiuto del suo approccio sessuale. La ricostruzione si basa su elementi raccolti nel corso delle indagini, che hanno portato a questa conclusione sulla motivazione dell’omicidio.
Per la Procura Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi con il seguente movente: "Riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale".🔗 Leggi su Fanpage.it
Garlasco, la nuova perizia: “Le tracce sulle unghie di Chiara Poggi compatibili con Dna di Sempio”
Notizie correlate
Leggi anche: Garlasco, «Chiara Poggi rifiutò Sempio, ecco perché l'ha uccisa»: il movente secondo la Procura di Pavia
Leggi anche: Garlasco, «Chiara Poggi rifiutò Sempio, ecco perché l'ha uccisa». Il movente secondo la Procura di Pavia: colpita almeno 12 volte
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Garlasco, la Procura di Pavia pronta a chiedere la revisione del processo a carico di Alberto Stasi; Andrea Sempio convocato in procura. Per lui ultimo interrogatorio. Il pm: Ha ucciso Chiara Poggi da solo; Garlasco, per la Procura è Sempio l’assassino di Chiara; Svolta Garlasco: Sempio uccise Chiara Poggi da solo.
Garlasco, «Chiara Poggi rifiutò Sempio, ecco perché l'ha uccisa»: il movente secondo la Procura di PaviaChiara Poggi avrebbe rifiutato Andrea Sempio. Per questo lui l'ha uccisa. Lo sostiene la Procura di Pavia nell'invito a comparire con cui chiede all'indagato per ... ilmattino.it
Garlasco, Chiara Poggi rifiutò Sempio: ecco il moventeChiara Poggi avrebbe rifiutato Andrea Sempio. Per questo lui l'ha uccisa. Lo sostiene la Procura di Pavia nell'invito a comparire con cui chiede all'indagato per l'omicidio di Garlasco di essere ... ilmessaggero.it
Chiara Poggi avrebbe rifiutato Andrea Sempio. Per questo lui l’ha uccisa. Lo sostiene la Procura di Pavia nell’invito a comparire con cui chiede all’indagato per l’omicidio di Garlasco di essere interrogato il prossimo 6 maggio. Sempio ha ucciso Chiara «con l’ - facebook.com facebook
+++ Delitto #Garlasco: Andrea Sempio accusato di aver ucciso Chiara Poggi da solo. In invito a comparire il 6 maggio la Procura Pavia modifica capo di imputazione per omicidio volontario togliendo parte su concorso con altri ignoti o con Stasi. +++ Questa se x.com