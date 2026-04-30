Garlasco la procura rivela il movente per cui Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi | L’ha rifiutato

La procura ha reso noto il movente dell'omicidio di Chiara Poggi, attribuendolo a Andrea Sempio. Secondo gli inquirenti, il motivo del gesto sarebbe legato all’odio nei confronti della vittima, causato dal rifiuto del suo approccio sessuale. La ricostruzione si basa su elementi raccolti nel corso delle indagini, che hanno portato a questa conclusione sulla motivazione dell’omicidio.