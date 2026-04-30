In vista del processo del 6 maggio, l’avvocato della difesa ha commentato le dichiarazioni rilasciate dall’imputato, definendo il movente sessuale come “assurdo” e affermando di non aver mai frequentato la vittima. La difesa ha anche espresso sorpresa per le accuse rivolte all’ex collaboratore della procura, definendole “crudeltà tolta a Stasi”. La strategia difensiva potrebbe prevedere la scelta di non presentarsi in aula.

La strategia difensiva in vista del 6 maggio potrebbe essere quella della "non comparizione in procura", ha fatto sapere Angela Taccia, legale di Sempio, sostenendo che l'imputazione sia "elastica e mutevole" considerando che le indagini preliminari non si sono ancora concluse Le motivazioni.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, Sempio su Chiara Poggi: "Movente sessuale assurdo, non la frequentavo", difesa: "Basiti, crudeltà fu tolta a Stasi"

GARLASCO: IL VIDEO SEGRETO SUL PC DI CHIARA POGGI CHE SCAGIONA ALBERTO STASI. LA VERITÀ MAI DETTA

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