Gare remiere 2026 stagione al via il 25 aprile | alla Terrazza la festa per i 100 anni del Palio

La stagione remiera 2026 prenderà il via il 25 aprile con la disputa del Trofeo Liberazione, che segna l'inizio ufficiale delle competizioni. La giornata prevede l'imbarco di numerosi gozzi, pronti a sfidarsi in diverse categorie lungo il percorso. Contestualmente, alla Terrazza si terrà una festa per celebrare i cent’anni del Palio, evento che coinvolge gli appassionati e le comunità locali in un’atmosfera di festa e tradizione.

La stagione remiera è pronta a entrare nel vivo. Il 25 aprile i gozzi scenderanno in acqua per la prima gara dell'anno, il Trofeo Liberazione. Sei gli appuntamenti da cerchiare sul calendario con particolare attenzione al 27 giugno, giorno del Palio Marinaro che quest'anno festeggia i 100 anni.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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