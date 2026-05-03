Gardaland accende la stagione | eventi novità e un calendario tutto da vivere

La stagione 2026 di Gardaland Resort è già in pieno svolgimento, con numerosi eventi e nuove attrazioni che attirano visitatori di tutte le età. Il parco ha pubblicato un calendario ricco di iniziative e appuntamenti programmati nel corso dei prossimi mesi. Le novità introdotte e le attività in programma sono state annunciate attraverso comunicati ufficiali e manifesti distribuiti sul territorio. La presenza di numerose famiglie e appassionati si riflette in un afflusso crescente di visitatori.

La stagione 2026 di Gardaland Resort non è semplicemente iniziata: è già entrata nel vivo, portando con sé quell’energia unica che trasforma una giornata qualsiasi in un ricordo destinato a restare. Tra le rive del Lago di Garda, il parco riapre le sue porte con un mix potente di emozione.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Gardaland punta su K-Pop e Minecraft: la stagione 2026 si accende tra eventi e turismo esperienzialeGardaland lancia la stagione 2026 all’insegna dei trend del turismo, con un calendario di eventi che colgono le tendenze evidenziate anche nel report... Gardaland, la nuova stagione è alle porte: celebrazioni e novità per il 2026Con l’arrivo della primavera, Gardaland Resort riapre ufficialmente le porte: la nuova stagione partirà sabato 28 marzo. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Si accende la stagione juniores Domenica la classica a Ponzano; Le novità di Gardaland Tra Minecraft e K-Pop per condividere emozioni. Gardaland accende la stagione: eventi, novità e un calendario tutto da vivereDal K-Pop a Minecraft, fino alle notti estive e agli eventi iconici: il parco sì conferma protagonista del turismo esperienziale ... bresciatoday.it Gardaland punta su K-Pop e Minecraft: la stagione 2026 si accende tra eventi e turismo esperienzialeGardaland lancia la stagione 2026 all’insegna dei trend del turismo, con un calendario di eventi che colgono le tendenze evidenziate anche nel report Future Travel Behaviours 2026: desiderio di relax ... ilgiornale.it Per Gardaland la stagione 2026 si accende tra nuovi eventi e turismo esperienziale: da Minecraft al K-Pop Festival, la programmazione del parco punta sempre più sul live entertainment. Forestali: "Costruiamo valore per ogni ospite" Con oltre 50 anni di st - facebook.com facebook