Il parco divertimenti di Gardaland riapre al pubblico sabato 28 marzo, segnando l'inizio della nuova stagione. La struttura prevede celebrazioni e novità per l’anno 2026, con eventi e aggiornamenti. La riapertura coincide con l’arrivo della primavera, portando visitatori e famiglie a tornare sul territorio dopo la chiusura invernale.

Con l’arrivo della primavera, Gardaland Resort riapre ufficialmente le porte: la nuova stagione partirà sabato 28 marzo. C'è grande attesa per l’arrivo di Animal Crossing: New Horizons, per la prima volta a Gardaland Sea Life Aquarium: il videogioco di simulazione di vita sviluppato da Nintendo che ha conquistato oltre 49 milioni di giocatori in tutto il mondo dal 2020. Un percorso educativo coinvolgente che unisce intrattenimento, approfondimento scientifico e sensibilizzazione ambientale, creando un ponte tra mondo digitale e reale. E già in anteprima per l’estate, Gardaland Resort svela due appuntamenti pensati per arricchire la stagione con esperienze inedite. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Gardaland, la nuova stagione è alle porte: celebrazioni e novità per il 2026

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