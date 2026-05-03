Garda Cinema 2026 svelata la giuria che guarda ai nuovi talenti
È stata annunciata la composizione della giuria che giudicherà i cortometraggi alla sesta edizione di Garda Cinema 2026, il festival che si terrà dal 10 al 14 giugno sulle rive del Lago di Garda. La selezione si concentra sui nuovi talenti del cinema internazionale e include professionisti del settore. La manifestazione si svolgerà in diverse location lungo il lago, con proiezioni e incontri dedicati ai giovani registi emergenti.
È stata annunciata la giuria del Concorso internazionale cortometraggi della sesta edizione di Garda Cinema 2026, in programma dal 10 al 14 giugno sulle rive del Lago di Garda. La manifestazione, diretta dal giornalista e critico Franco Dassisti e promossa dall’Associazione La Decima Musa guidata.🔗 Leggi su Veronasera.it
Notizie correlate
Ciak, si pedala: il festival che unisce cinema e bicicletta cerca i nuovi talenti under 35Il festival Cinebike del Friuli Venezia Giulia lancia la quarta edizione del concorso internazionale dedicato agli under 35.
Torna il Garda Cinema Film Festival: svelati il fil rouge e il presidente di giuria del Concorso Internazionale CortometraggiGarda Cinema, manifestazione di punta sul lago di Garda, torna con la sesta edizione dal 10 al 14 giugno 2026.