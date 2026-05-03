Garda Cinema 2026 svelata la giuria che guarda ai nuovi talenti

È stata annunciata la composizione della giuria che giudicherà i cortometraggi alla sesta edizione di Garda Cinema 2026, il festival che si terrà dal 10 al 14 giugno sulle rive del Lago di Garda. La selezione si concentra sui nuovi talenti del cinema internazionale e include professionisti del settore. La manifestazione si svolgerà in diverse location lungo il lago, con proiezioni e incontri dedicati ai giovani registi emergenti.