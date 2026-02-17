Ciak si pedala | il festival che unisce cinema e bicicletta cerca i nuovi talenti under 35

Il festival “Ciak, si pedala” ha aperto le iscrizioni per scoprire giovani registi sotto i 35 anni, motivati a combinare cinema e ciclismo. Quest’anno, il concorso mira a valorizzare storie che mostrano il paesaggio e le sfide della mobilità sostenibile, con un’attenzione particolare ai territori meno conosciuti. I partecipanti devono presentare cortometraggi che raccontino il viaggio, l’ambiente e un’idea di futuro più verde, utilizzando immagini e narrazione coinvolgenti. La manifestazione si svolge in diverse città italiane, coinvolgendo studenti e appassionati di cinema e bicicletta.

Il festival Cinebike del Friuli Venezia Giulia lancia la quarta edizione del concorso internazionale dedicato agli under 35. Cortometraggi su slow travel, ambiente e senso del futuro da inviare entro il 31 marzo Raccontare il viaggio, il territorio e un’idea di futuro più sostenibile attraverso il linguaggio del cinema. È questa la sfida lanciata da Cinebike, il festival Bike-in del Friuli Venezia Giulia, che apre ufficialmente le candidature per la quarta edizione di Cinebike Shorts, il concorso internazionale dedicato ai registi under 35. L’edizione 2026 del festival è già in calendario dall’11 al 20 giugno e conferma le sue tre sedi simbolo, Palmanova, Aquileia e il Collio-Brda, territori che incarnano alla perfezione lo spirito della manifestazione: unire la mobilità lenta all’esperienza cinematografica e promuovere una riflessione sullo slow travel e sulla consapevolezza ecologica.🔗 Leggi su Udinetoday.it “La storia si pedala”, da Todi a Penna in Teverina in bicicletta: nasce “Amerina bike route” Il progetto “Amerina bike route - La storia si pedala” invita a scoprire il patrimonio culturale e paesaggistico della zona attraverso un itinerario ciclabile tra Todi e Penna in Teverina. Cinema, scuola e futuro: il Festival di Pompei investe sui giovani talenti Il Festival Internazionale del Cinema di Pompei, organizzato dalla Fondazione Cultura & Innovazione, si propone come un'opportunità di formazione per i giovani talenti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Ciak Groovemusic. . Tanti cari auguri di buon compleanno alla nostra piccola drummer Bianca... Rock on facebook