Federica Brignone si concentra sul gigante dopo aver vinto l'oro in superG, perché vuole mantenere alta la forma per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La campionessa si allena con sessioni intense, cercando di migliorare la velocità e la tecnica, sperando che le condizioni di neve primaverile favoriscano i suoi allenamenti.

Con l’oro conquistato in superG, Federica Brignone si prepara a scendere in campo alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, puntando a confermare la stagione da protagonista. L’appuntamento clou è per domenica 15 febbraio, quando sull’Olympia delle Tofane è in programma il gigante: prima manche alle 10:00, seconda alle 13:30. La campionessa del mondo di specialità guarda avanti con la determinazione di chi vuole rimanere in corsa per grandi obiettivi, senza accontentarsi. La situazione pre-gara è stata descritta come una fase di consolidamento emotivo e di riassestamento atletico. Brignone ha affrontato le ore che separano l’evento con la serenità tipica di chi, pur in condizioni non ideali sul piano terreno, sa attingere dalla propria esperienza per gestire le tracce e la pressione dell’Olimpia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Federica Brignone punta al gigante: "Allenamenti aggressivi, spero nella neve primaverile

Federica Brignone si prepara a gareggiare nel gigante di Milano Cortina 2026, dopo aver vinto l’oro in superG, perché si sente più aggressiva in allenamento e spera di trovare neve primaverile per migliorare le sue prestazioni.

Federica Brignone, al rientro in gigante, avrà un pettorale che riflette la sua posizione nella nuova World Entry List.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Brignone: Sono qui e ho già vinto. Punto al gigante. L'infortunio? Vorrei cancellare quel giorno; Dall’inferno all’oro, l’odissea di Brignone: l’infortunio, la riabilitazione e il…; Brignone commuove, oro da leggenda in SuperG! Rivivi il LIVE; Dove vive Federica Brignone, oro alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Il New York Times celebra Federica Brignone e cita Sinner, ma che frecciata al calcio italianoUn lungo lunghissimo articolo. E meritato, molto meritato. I l New York Times, con il suo inviato a Cortina, celebra l'eroina Federica Brignone con un articolo che ripercorre la carriera di una campio ... corrieredellosport.it

Federica Brignone è tornata, l'avvertimento dopo la discesa. Stasera portabandiera dell'ItaliaOlimpiadi 2026, Federica Brignone fa il punto dopo la prova discesa femminile e ammette le sue sensazioni e difficoltà al rientro in pista sugli sci per Milano Cortina 2026 ... sport.virgilio.it

L’Olimpiade delle ragazze. Uno splendido dato di fatto e non parliamo solo di medaglie. Di Federica Brignone abbiamo già molto scritto e continueremo a farlo, perché è un esempio con pochi paragoni possibili di dedizione, convinzione nei propri mezzi e co facebook

#Bremer omaggia Federica #Brignone: “Complimenti, abbiamo condiviso il percorso di recupero insieme. Sei di ispirazione” x.com