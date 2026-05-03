Giulio Gallera ha ribadito la propria richiesta di modifica attraverso un emendamento, mentre Jonathan Lobati, che ha presentato un totale di 12 emendamenti, invita a attendere il voto in Aula prima di considerare definitive le modifiche proposte. La discussione sulla normativa prosegue senza ulteriori sviluppi immediati, con entrambe le parti che si preparano alla fase successiva del procedimento legislativo.

Giulio Gallera rivendica quanto chiesto col suo emendamento, Jonathan Lobati, che di emendamenti ne ha presentati 12, invita ad attendere l’approvazione di un testo definitivo in Consiglio regionale. Così i due forzisti in merito alla vicinanza alle richieste di Aruba di alcuni emendamenti presentati alla proposta di legge che intende regolare l’apertura di nuovi Data center. Nel dettaglio, Gallera ne ha presentato uno col quale chiede di non prevedere ulteriori compensazioni in altri o successivi iter realizzatori se un operatore decide di aprire un centro di elaborazione dati su un’area dismessa. "Mi occupo del tema da tempo, ho visitato più Data center e ho incontrato le associazioni di categoria ma non Aruba – spiega il consigliere regionale forzista, che non fa parte della commissione che ha trattato la proposta di legge –.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gallera rivendica la richiesta di modifica. Lobati invita ad aspettare il varo in Aula

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