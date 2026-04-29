Plasma gettato all' esame dell' aula la richiesta di istituire una commissione d' inchiesta

L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale delle Marche ha deciso che la richiesta della minoranza di centrosinistra di istituire una commissione d'inchiesta sulla vicenda delle sacche di plasma inutilizzabili sarà discussa in aula. La questione riguarda il materiale emerso durante le indagini, in relazione a problemi legati al plasma gettato. La decisione arriva dopo l'esame delle proposte e delle motivazioni presentate dai gruppi politici.

ANCONA – L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale delle Marche ha deliberato che potrà andare all'esame dell'aula la richiesta, presentata dalla minoranza di centrosinistra, di istituire una commissione d'inchiesta sulla vicenda delle sacche di plasma non più utilizzabili per problemi di.🔗 Leggi su Anconatoday.it The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Plasma gettato, l'assessore Calcinaro: "C'è una commissione di verifica autonoma e indipendente, attendiamo"ANCONA - "C'e' una commissione di verifica tecnica, composta da persone super partes tra le migliori nei vari settori della sanita': sono piu'... Regione Marche, caso plasma: via libera dell’Ufficio di presidenza a Commissione d’inchiestaL’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delle Marche ha dato il via libera procedurale per l’istituzione di una Commissione d’inchiesta...