Illegittima la richiesta di referendum sul filobus | decisiva la modifica del regolamento

La modifica del regolamento ha reso illegittima la richiesta di referendum cittadino sul progetto filobus a Lecce. La proposta, che prevedeva di estendere la rete e coinvolgere i cittadini in un voto, è stata giudicata inammissibile. La decisione si basa sulla mancata conformità alle norme vigenti e sulla natura del quesito. La città si prepara a proseguire con i lavori di ampliamento della rete senza coinvolgimento diretto dei cittadini.

LECCE – La proposta di referendum cittadino sul progetto che prevede l’estensione della rete filoviaria di Lecce e il relativo quesito sono illegittimi e inammissibili. Lo stabilisce il quarto e conclusivo verbale della commissione composta dal docente universitario Vincenzo Tondi della Mura, dall’avvocato Giovanni Pellegrino e dal segretario generale del Comune di Lecce Giacomo Mazzeo. L’organismo, istituito ad hoc ai sensi dello Statuto Comunale per la valutazione dell’ammissibilità del quesito e della legittimità della procedura di raccolta delle firme, nel suo primo parere aveva espresso “forti dubbi” ma non un giudizio definitivo, invitando il consiglio comunale a sciogliere una presunta incoerenza tra le norme dello Statuto di Palazzo Carafa e le disposizioni attuative del regolamento sulle consultazioni popolari. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Referendum sul filobus, la sindaca Poli non ha dubbi: “Il regolamento va modificato”A Lecce si apre il dibattito sulla richiesta di referendum cittadino riguardante l’ampliamento della rete filoviaria.

Referendum sul filobus, il comitato sollecita la convocazione del ConsiglioIl comitato promotore del referendum sull’espansione della rete filoviaria di Lecce sollecita la convocazione del Consiglio comunale.

