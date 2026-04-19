Il 21 aprile le Terme di Diocleziano ospiteranno due eventi che richiamano le tradizioni antiche della città. In questa giornata, si svolgeranno il rito del solco e le celebrazioni delle Palilia, antiche festività romane. Le manifestazioni si svolgeranno all’interno del complesso monumentale, portando alla ribalta simboli e riti che affondano le loro origini nella storia millenaria della capitale.

Il 21 aprile, le Terme di Diocleziano diventeranno il palcoscenico per celebrare le radici profonde della Capitale attraverso due momenti di forte impatto simbolico. Il Tracciato del Solco Primigenio e la rievocazione dei Palilia ricostruiranno l’essenza del Natale di Roma, unendo la memoria del gesto fondativo di Romolo alla millenaria tradizione pastorale legata alla divinità Pale. Rituali antichi e identità territoriale tra mito e storia. Le celebrazioni, organizzate dal Museo Nazionale Romano sotto la gestione di Federica Rinaldi, vedranno il coinvolgimento diretto del Gruppo Storico Romano, realtà che da lungo tempo cura le manifestazioni dedicate all’Urbe.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma torna nel mito: il rito del solco e i Palilia alle Terme

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