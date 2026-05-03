Il Milan sta valutando l’inserimento di Gabriel Jesus tra i possibili acquisti per il reparto offensivo nella prossima sessione di mercato. Il calciatore brasiliano, attualmente in forza all’Arsenal, ha il contratto in scadenza nel 2027. La sua candidatura è stata discussa anche da Allegri, che ha espresso interesse per il profilo del giocatore. Si tratta di un’opportunità che potrebbe essere considerata come un’ipotesi concreta nel mercato in corso.

Continua la ricerca del Milan sul calciomercato: serve una prima punta vera per la prossima stagione, viste le tante difficoltà per l'attacco del Diavolo (da marzo il Milan ha segnato solamente 7 gol). Come scrive 'Tuttosport', alcuni profili avanti con l'età e dai costi eccessivi per quanto riguarda ingaggio e commissioni, potrebbero essere tagliati dalla lista del Milan senza il via libera definitivo dell'amministratore delegato Giorgio Furlani. Un nome che era stato cercato anche a gennaio sta tornando in auge in questo momento: il quotidiano rilancia la candidatura di Gabriel Jesus, attaccante classe 1997, che è tornato in campo dove aver saltato quasi tutto il 2025 per un infortunio al legamento crociato del ginocchio.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Gabriel Jesus nella lista del Milan: piace ad Allegri. C’è un jolly da giocarsi

Notizie correlate

Milan, patto con Allegri: da Gila a Gabriel Jesus, il pianoIl Milan ha scelto la continuità tecnica per inaugurare il nuovo ciclo sportivo, affidando le chiavi della programmazione 2026/27 a Massimiliano...

Calciomercato Milan: assalto a Gabriel Jesus, la stella dell’Arsenal per rilanciare l’attacco di Allegri. Restano due nodi però da sciogliereCalciomercato Milan: assalto a Gabriel Jesus, la stella dell’Arsenal per rilanciare l’attacco di Allegri.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Milan, spunta Gabriel Jesus per l'attacco: quanto vale, quanto guadagna e perché può lasciare l'Arsenal; Milan, per l'attacco c'è anche Gabriel Jesus; Milan, Gabriel Jesus dell'Arsenal prima scelta per l'attacco. Sempre in piedi le piste Vlahovic e Sorloth; Sorpresa Milan: per l'attacco c'è anche Gabriel Jesus.

Quanto vale Gabriel Jesus, l'attaccante dell'Arsenal nel mirino del Milan per l'estateIn attesa della fine della stagione il Milan sta iniziando a muoversi sul mercato con l'obiettivo di anticipare la concorrenza: primi contatti, sondaggi e strategie per capire se approfondire i discor ... calciomercato.com

Gabriel Jesus Milan, il brasiliano è il prescelto di Allegri! Il tecnico ha individuato il nuovo leader dell’attacco rossoneroGabriel Jesus Milan, il brasiliano è il prescelto di Allegri! Il tecnico ha individuato il nuovo leader dell’attacco rossonero ... calcionews24.com

#Milan su Gabriel Jesus: il punto su concorrenza e prezzo | CM Via @danieletrecca x.com

Gabriel Jesus, Sorloth e Vlahovic: il Milan pensa all’attacco, ecco le idee per l’estate - facebook.com facebook