Piombino la Società Gestione Servizi assume a tempo indeterminato | bando per due istruttori amministrativi

La Società Gestione Servizi di Piombino ha aperto un bando pubblico per assumere due istruttori amministrativi a tempo indeterminato. La selezione rimarrà aperta fino al 20 marzo e le candidature devono essere presentate entro questa data. La società, controllata dal Comune, gestisce la procedura per le assunzioni che riguardano i due posti disponibili.

Ci sarà tempo fino al prossimo 20 marzo per partecipare alla selezione pubblica indetta dalla Società Gestione Servizi di Piombino - società sotto la direzione e il controllo del Comune - per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato due istruttori amministrativi. Per poter partecipare alla. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Sei nuove assunzioni in Comune: quattro funzionari tecnici e due istruttori amministrativiBRINDISI - Nella mattinata di oggi, lunedì 29 dicembre 2025, i sei vincitori dei recenti concorsi espletati dal Comune di Brindisi hanno stipulato il...

Leggi anche: Gepafin assume a tempo indeterminato: la nuova selezione

Contenuti e approfondimenti su Società Gestione Servizi.

Temi più discussi: Piombino, la Società Gestione Servizi assume due istruttori: il bando; Bando per selezionare 2 istruttori amministrativi; Polo siderurgico di Piombino, intesa tra Jsw e sindacati: verso l’Accordo di programma al Mimit; Primo passo verso l’accordo tra Jsw Steel Italy e i sindacati.

Rigassificatore Piombino: Snam, gestione scavi rispetta prescrizioni aree SINRoma, 17 dic. - (Adnkronos) - Con riferimento alla nota diffusa oggi dal sindaco di Piombino, Snam conferma che diversamente da quanto sostenuto, la gestione degli scavi avviene nel pieno rispetto ... notizie.tiscali.it

Rigassificatore, Snam chiede di tenere la nave a PiombinoROMA Snam senza una collocazione alternativa dove portare la nave Italis Lng. La società dei gasdotti ha avviato l'iter per la proroga dell'Autorizzazione unica che consente al rigassificatore di ... ilmessaggero.it

, società che opera nel settore della gestione integrata dei rifiuti e dei servizi per l’ambiente, è alla ricerca di Operatori ecologici-Autisti per il Comune di Castellaneta. La , coordinata dal Responsabile dell’appalto, si occuperà: - Della - facebook.com facebook