Fvg laboratorio del sociale | il Terzo settore chiede un’amministrazione condivisa

Il Terzo settore in Friuli Venezia Giulia sta portando avanti un percorso di riforma che mira a coinvolgere attivamente le istituzioni e le organizzazioni del territorio. Le associazioni e le realtà sociali chiedono un’amministrazione condivisa per migliorare la gestione e l’efficacia dei servizi. La proposta si inserisce in un processo più ampio di innovazione e collaborazione tra pubblico e privato, con l’obiettivo di rafforzare le attività sociali nella regione.

Il percorso di riforma del Terzo settore in Friuli Venezia Giulia rappresenta un'opportunità storica per trasformare la regione in un modello d'avanguardia a livello nazionale. Secondo Marco Iob, portavoce del Forum regionale — che riunisce 21 reti e oltre 1.400 realtà associative — è giunto il.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Leggi anche: La proposta di legge regionale: "Il Terzo settore da supportare come fulcro del sistema sociale" Cascina, nuovi contributi per gli enti del terzo settore attivi nel socialeCascina (PI), 10 febbraio 2026 – Anche quest’anno gli Enti del terzo settore possono presentare la domanda, (entro il 27 febbraio) per ottenere un... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sesto al Reghena (Pn) ospita la giornata regionale della polizia locale Fvg; L’opera veste il sociale, a Gorizia nascono le Melodie d’impresa; FAGAGNA, L'ARTE CIRCENSE PER TUTTI, ADULTI E BAMBINI: domenica 3 maggio COSA VEDI?, in scena SARAH FERRETTI e PAOLA CARUSO, performance e laboratorio; Raccolta del rottame, Abs dà vita al polo più grande del FVG. Federsolidarietà Fvg, ricavi per 377 milioni e crescita costanteUn totale di 158 cooperative con 9.728 addetti e ricavi complessivi a 377 milioni di euro. ansa.it Pnrr. In FVG Federsanità, Anci e cooperazione sociale siglato accordo per creare modelli per i fondiLa strategia è quella di fare squadra e unire le forze e le esperienze del mondo dei Comuni, della Cooperazione sociale e del sistema sociosanitario regionale, per condividere progetti che possano ... quotidianosanita.it Laboratorio del Gusto in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier FVG: Un’esperienza sorprendente di vini rossi del Piemonte accompagnati dall’asparago bianco di Tavagnacco. L’evento è a pagamento con prenotazione [email protected] - facebook.com facebook