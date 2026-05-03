futuro nazionale serpa responsabile del comitato

Andrea Serpa è stato nominato responsabile del comitato numero 453 di Futuro Nazionale a Carrara, il primo in provincia. La nomina è stata annunciata di recente e riguarda il ruolo di coordinatore del comitato locale. La sede del comitato si trova nella città di Carrara, e l’incarico è stato affidato senza specificare altre funzioni o responsabilità. La nomina di Serpa è stata comunicata ufficialmente dall’organizzazione.

È Andrea Serpa (nella foto) il responsabile del comitato numero 453 di Futuro Nazionale di Carrara, il primo costituito in provincia. Il 45enne nato in Baviera e carrarese d’adozione, è dipendente del ministero della difesa e attualmente in forza al Marestaeli, la stazione elicotteri della Marina militare di Luni, dopo un’esperienza nella ‘cyber security’ a Roma. Dalla stretta di mano con l’eurodeputato e fondatore del nuovo partito, il generale Roberto Vannacci, "ho deciso di aderire a Futuro nazionale – spiega Serpa –perché condivido in pieno una linea politica che mette al centro i diritti e i doveri dell’individuo sotto una luce cristiana.🔗 Leggi su Lanazione.it

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