Chi è Annamaria Frigo responsabile nazionale del tesseramento di Futuro Nazionale

Roberto Vannacci ha scelto Annamaria Frigo come responsabile nazionale del tesseramento di Futuro Nazionale. La campagna partirà tra un paio di settimane, con una quota minima di 10 euro. Vannacci ha deciso di affidarle il compito, senza altri dettagli sulla strategia o sui tempi. La Frigo si prepara a gestire le iscrizioni, mentre i cittadini interessati potranno aderire a breve.

Roberto Vannacci ha scelto la responsabile nazionale del tesseramento di Futuro Nazionale, che scatterà tra un paio di settimane (quota minima 10 euro). Si tratta di Annamaria Frigo, attualmente consigliera comunale a Bagni di Lucca e vannacciana della prima ora, cioè da quando l’ex generale «presentò il libro Il mondo al contrario », come ha spiegato lei stessa a Querceta, sempre in provincia di Lucca, alla firma dell’atto costitutivo del nuovo partito. Chi è Annamaria Frigo, “lady tessere” di Futuro Nazionale. Laureata in Economia e commercio, Frigo è un’ imprenditrice: fondatrice dell’agenzia formativa Estetica, è proprietaria di alcuni centri benessere e gestisce corsi di qualifica professionale della Regione Toscana. 🔗 Leggi su Lettera43.it

