Prima uscita del comitato costituente di Futuro Nazionale a Mestre

Oggi a Mestre si è svolta la prima uscita del comitato costituente di Futuro Nazionale, il partito guidato da Roberto Vannacci. Il coordinamento di Venezia Mestre è rappresentato da Luigi Corò, mentre il Comitato Marco Polo (Cmp) ha partecipato con una presenza al gazebo installato in piazza Ferretto. La manifestazione si è svolta nel cuore della città, coinvolgendo attivamente i membri del partito e i cittadini presenti.

Oggi, domenica 15 marzo, il partito del leader Roberto Vannacci si è presentato alla città. Del coordinamento fa parte Luigi Corò del comitato Cmp. «Abbiamo risposto a numerose domande e ci sono state oltre 100 iscrizioni». Il viaggio prosegue a Marghera Prima uscita del comitato costituente di Futuro Nazionale, il partito del leader Roberto Vannacci. Del coordinamento di Venezia Mestre fa parte Luigi Corò, del Comitato Marco Polo (Cmp), che ha presenziato al gazebo della formazione politica, installato in piazza Ferretto in centro a Mestre, oggi, domenica 15 marzo. «Molte sono state le richieste di informazioni a cui abbiamo risposto - ha detto Corò - Oltre cento le iscrizioni. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Articoli correlati Nasce il Comitato Costituente Futuro Nazionale ValdarnoArezzo, 13 marzo 2026 – Nel Valdarno prende forma una nuova realtà politica: nasce il Comitato Costituente Futuro Nazionale Valdarno, primo passo di... Vannacci “sbarca” in Sicilia, nasce a Catania il comitato costituente di Futuro NazionaleVannacci sbarca in Sicilia: a Catania nasce il comitato costituente di Futuro Nazionale Catania è il primo polo siciliano di Futuro Nazionale, il... Una selezione di notizie su Futuro Nazionale Temi più discussi: Futuro Nazionale: L’identità nazionale deve tornare a primeggiare; Il partito di Vannacci sbarca a Pordenone: nasce il comitato di Futuro Nazionale; Futuro Nazionale: venerdì 13 Marzo la prima assemblea del Comitato Costituente Territoriale; Futuro Nazionale, oltre 200 persone all’incontro di Catania con Rossano Sasso. Futuro Nazionale, oltre 200 persone all’incontro di Catania con Rossano SassoA guidare l’organizzazione sul territorio i promotori catanesi: Massimiliano Ravanelli, Dridi Forese e Salvo Stefio insieme al primo comitato cittadino autorizzato di Marco Tanasi CATANIA 10 MARZO 202 ... ienesiciliane.it Nasce il Comitato Costituente di 'Futuro Nazionale' nell’Empolese ValdelsaFuturo Nazionale 'sbarca' nell'Empolese Valdelsa: il presidente del Comitato è Alessandro Carrai, con lui Paolo Minardi e Giulia Cicci ... gonews.it Debutto a teatro per Il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, porta in scena il tema della remigrazione. "E' il mio secondo atto pubblico dopo il libro". #ANSA facebook Ucraina, Vannacci: "No Futuro Nazionale a risoluzione centrodestra, incredibile sostegno a Zelensky" x.com