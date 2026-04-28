Playoff Mgm 2000 | il sogno si sposta a Rogeno per campo fuori norma
La squadra di pallacanestro Mgm 2000 ha deciso di spostare i playoff di serie A2 a Rogeno a causa di un campo non conforme alle normative. La struttura originaria, il PalaFaedo di Morbegno, necessita di un investimento di circa un milione di euro per essere adeguata alle richieste di omologazione. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, lasciando aperta la questione delle prossime tappe del torneo.
? Cosa sapere La Mgm 2000 sposta i playoff di serie A2 a Rogeno per campo non omologato.. Il PalaFaedo di Morbegno richiede un investimento di un milione di euro per l'adeguamento.. La Mgm 2000 di calcio a cinque deve spostare le proprie partite casalinghe dei playoff di serie A2 a Rogeno, nel lecchese, perché il PalaFaedo di via Faedo a Morbegno non rispetta le misure regolamentari per la categoria. Il traguardo storico raggiunto dalla formazione morbegnese, che per la prima volta si è qualificata ai playoff della serie A2, si scontra con un limite fisico invalicabile: le dimensioni del campo da gioco. La squadra si ritrova così costretta a migrare fuori provincia per poter disputare i match decisivi, in assenza di una struttura idonea nel territorio della provincia di Sondrio.🔗 Leggi su Ameve.eu
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