Un furto si è verificato in un centro commerciale di Belpasso, dove un ladro ha tentato di mettere a segno un colpo in una profumeria. Dopo aver preso alcuni prodotti, è scappato e ha cercato di raggiungere la Statale 121. Le forze dell’ordine sono intervenute e lo hanno inseguito, riuscendo infine ad arrestarlo. L’episodio si è concluso con il fermo del sospettato e il sequestro della merce rubata.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il colpo nel punto vendita. A Belpasso, all’interno di un centro commerciale, si è verificato un furto lampo ai danni di una profumeria. Due uomini avrebbero sottratto diversi articoli e si sarebbero allontanati rapidamente cercando di far perdere le proprie tracce. La fuga, però, è durata poco grazie alla prontezza del personale di vigilanza, che ha immediatamente allertato la Centrale Operativa. L’allarme e l’intervento dei Carabinieri. La segnalazione tempestiva ha permesso ai Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Paternò di attivare subito le ricerche. Poco dopo, la pattuglia ha individuato il veicolo sospetto in transito lungo la Strada Statale 121, dando il via a un rapido inseguimento.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Furto in centro commerciale a Belpasso: inseguimento e arresto sulla Statale 121

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