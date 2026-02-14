Belpasso schianto tra due auto sulla strada statale 121 | ci sono dei feriti

Un incidente tra due auto si è verificato questa mattina sulla strada statale 121 a Belpasso, a causa di un sorpasso azzardato. Sul posto sono arrivati i soccorsi, e alcune persone sono rimaste ferite. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.