Belpasso schianto tra due auto sulla strada statale 121 | ci sono dei feriti
Un incidente tra due auto si è verificato questa mattina sulla strada statale 121 a Belpasso, a causa di un sorpasso azzardato. Sul posto sono arrivati i soccorsi, e alcune persone sono rimaste ferite. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.
Incidente stradale sulla Strada Statale 121 in territorio di Belpasso in direzione Adrano. Ne dà notizia l'emittente locale Video Star. Dalle prime informazioni sarebbero due i mezzi coinvolti. Una delle automobili è finita a ruote per aria Sul posto sono giunti i soccorritori con le ambulanze.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Incidente a Cureggio, schianto tra due auto sulla Statale 142: strada chiusa
Scontro frontale tra due auto sulla Domiziana: ci sono feriti
Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.
Fuga all’alt a Piano Tavola: inseguimento, schianto contro un muro e arresto per resistenza. Il 21enne è stato soccorso e dimesso. #Belpasso #PianoTavola #Carabinieri #Cronaca #Sicurezza facebook