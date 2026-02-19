Statale 16 inseguimento e arresto | 46enne finisce in un canale dopo il furto di una Fiat 500 Abarth

Un furto di una Fiat 500 Abarth ha scatenato un inseguimento sulla Statale 16, finito con l’arresto di un uomo di 46 anni. Il ladro, proveniente da San Severo, aveva forzato un posto di blocco dei carabinieri vicino a San Salvo Marina e ha tentato di scappare a tutta velocità. Durante la fuga, ha perso il controllo dell’auto e si è cappottato in un canale. L’uomo è stato portato in custodia, dopo un episodio che ha creato grande scompiglio tra gli automobilisti.

Fuga ad alta velocità sulla Statale 16: arrestato dopo un inseguimento e un impatto in un canale. Un inseguimento ad alta velocità si è concluso nella notte tra il 17 e il 18 febbraio 2026 con l’arresto di un uomo di 46 anni, originario di San Severo e con precedenti penali, dopo aver rubato una Fiat 500 Abarth a Pescara e aver forzato un posto di controllo dei carabinieri lungo la Statale 16 Adriatica, nei pressi di San Salvo Marina. L’uomo è rimasto ferito nell’impatto contro un canale di scolo e soccorso dal personale del 118, che lo ha trasportato all’ospedale San Pio da Pietrelcina. La dinamica dell’inseguimento e il furto dell’auto.🔗 Leggi su Ameve.eu

