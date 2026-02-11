Pezzi di lavandini tubi di metallo e tanto rame | due arresti recuperato materiale rubato per oltre 25mila euro

La polizia di Torino ha arrestato due persone trovate in possesso di pezzi di lavandini, tubi di metallo e grandi quantità di rame. Durante un controllo, gli agenti hanno ritrovato beni rubati per un valore superiore ai 25mila euro. Ora sono in custodia, mentre continuano le indagini per risalire ai responsabili di altri furti simili.

Trovati in possesso di grossi quantitativi di rame e di metalli e per questo arrestati dalla polizia di Stato a Torino. Si tratta di un cittadino rumeno di 37 anni arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, e denunciato in stato di libertà per ricettazione, e di un cittadino albanese di 40.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Quattro persone sono state arrestate per aver rubato 250mila euro di rame dalla ferrovia.

