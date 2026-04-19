Furto da 250mila euro di cofani di lusso a Mantello | arrestati due uomini

Nella notte a Mantello, in bassa Valtellina, i carabinieri della Compagnia di Chiavenna hanno arrestato in flagranza due uomini di 49 e 40 anni, entrambi di origine straniera, accusati di aver rubato cofani di lusso per un valore complessivo di 250mila euro. Il furto è avvenuto ai danni di un’azienda che si occupa di lavorazione di componenti metallici.

Colpo nella notte a Mantello, in bassa Valtellina, dove i carabinieri della Compagnia di Chiavenna hanno arrestato in flagranza due uomini, di 49 e 40 anni, entrambi di origine straniera, accusati di furto aggravato ai danni di un’azienda specializzata nella lavorazione di componenti metalliche.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Roma: rubavano auto di lusso, arrestati due uominiDue uomini sono stati arrestati nei giorni scorsi per aver rubato auto di lusso, grazie a un’attività d’indagine condotta dagli agenti della Squadra... Furto in casa durante i festeggiamenti di Sant’Agata: arrestati due uominiUn furto in abitazione è stato sventato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Catania durante i festeggiamenti in onore di Sant'Agata. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Scippa un Patek Philippe da 250mila euro in centro: incastrato il rapinatore seriale di lusso; Milano, arrestato 60enne per il furto di un orologio da 250mila euro -; Rapina un imprenditore in pieno centro. Via un orologio da 250 mila euro: arrestato 60enne; Milano, strappa un orologio da 250mila euro a un imprenditore: i video che lo incastrano. Colpo da 250mila euro sventato a Mantello i Carabinieri arrestano due ladri in flagranzaNella notte scorsa, i Carabinieri della Compagnia di Chiavenna, nell’ambito dei servizi preventivi volti a contrastare i reati predatori nella bassa valle, hanno tratto in arresto in flagranza di reat ... valtellinanews.it Rapinò imprenditore di orologio da 250mila euro a Milano, arrestato(ANSA) - MILANO, 17 APR - A bordo di un motociclo rubato aveva individuato la vittima mentre con la sua auto si aggirava nelle vie del centro di Milano e, sfruttando il momento più favorevole, aveva a ... gazzettadiparma.it #Ponticelli- Nella serata di ieri un 46enne accoltellato per difendere padre da un furto. Indagano Carabinieri #Cronaca #Armi #NapoliEst #Carabinieri #NanoTV facebook