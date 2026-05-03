Un furgone carico di rifiuti è stato intercettato durante un controllo e subito sanzionato. Il veicolo proveniva da un Comune distante più di 20 chilometri da Terricciola, dove si trovava al momento dell'intervento. L’autista aveva appena scaricato i materiali, che sono stati sottoposti a verifica. L'episodio si è verificato nel corso di operazioni mirate al contrasto delle attività di smaltimento illecito.

Anche il furgone carico di rifiuti è finito nella rete dei controlli. Era partito da un Comune a oltre 20 chilometri di distanza da Terricciola. Una volta arrivato ha aperto il portellone e ha iniziato a scaricare. Tutto fuori dai cassonetti, in località La Fraschetta. Fregandosene completamente del decoro e dell’ambiente. Rifiuti di ogni tipo lasciati a terra prima di salire di nuovo a bordo e andarsene come se niente fosse. Era sicuramente certo di non essere stato visto. Non sapeva però che l’impianto comunale di videosorveglianza stava riprendendo tutto. Ed è stato individuato e multato dagli agenti della polizia municipale del comandante Michele Stefanelli.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Furgone arriva e scarica rifiuti: "Visto e subito sanzionato"

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