Distrugge la segnaletica stradale e scappa in furgone | sanzionato

Lunedì sera, un cittadino ucraino alla guida di un furgone con targa ucraina ha distrutto la segnaletica stradale e poi è scappato. L’incidente si è verificato in una zona urbana, dove la presenza del veicolo ha causato danni a diversi segnali e ostacoli. Successivamente, le forze dell’ordine hanno individuato e sanzionato il conducente, che è stato sottoposto a verifica.

Un cittadino ucraino al volante d un furgone con targa ucraina lunedì sera 27 aprile si è messo in un grosso guaio. Mentre transitava lungo le strade di Albignasego, giunto in via Donatello, ha perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro la segnaletica stradale. Incurante dei danni.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Sbatte con l'auto, distrugge la segnaletica stradale e scappaÈ stato individuato il responsabile del danneggiamento avvenuto nei giorni scorsi in via Montello Secondo a Trebaseleghe grazie all’attività... Sicurezza stradale: "Segnaletica, scatta la manutenzione"In estate e in autunno prenderanno avvio alcuni lavori di rifacimento e miglioramento della segnaletica stradale corrispondenti a un investimento... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Distrugge la segnaletica stradale e scappa in furgone: sanzionato; Scambiava i cartelli stradali di notte ad Alcamo: i carabinieri lo beccano con scala e attrezzi. L'ultima follia: sostituiva i cartelli stradali durante la notteI carabinieri di Alcamo hanno denunciato un uomo per rimozione di segnali stradali. Da giorni i militari erano alla ricerca di chi, durante la notte, smontava e rimontava, invertendoli, i segnali stra ... virgilio.it La segnaletica stradale su strade non asfaltatePer Jesi va all’attacco per quanto riguarda la segnaletica presente in città. Al consiglio comunale di giovedì l’assessore Tesei ha risposto a una nostra interrogazione presentata da Rossetti ... ilrestodelcarlino.it La guerra non distrugge solo vite, ma tutto ciò che le rende umane Manifesto di Massimo Pesce - facebook.com facebook