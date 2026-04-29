Decreto del dirigente scolastico di riabilitazione del docente sanzionato Scarica modello

Il decreto del dirigente scolastico riguarda la riabilitazione di un docente sanzionato. Si tratta di un atto finale che viene adottato dopo aver ricevuto il parere del Comitato di valutazione. Il modello di decreto è disponibile per il download e contiene le disposizioni relative alla revoca della sanzione e alla ripresa delle attività da parte del docente.

Il modello di decreto si riferisce all’atto conclusivo con cui il dirigente scolastico dispone la riabilitazione del docente, a seguito del parere del Comitato di valutazione. Il provvedimento accerta la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 501 del D.Lgs. n. 2971994 e determina la cessazione degli effetti giuridici della sanzione disciplinare, senza efficacia retroattiva. Scarica modello. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Riabilitazione docente sanzionato: guida e modello di istanza al Dirigente Verbale del Comitato di valutazione per la riabilitazione del docente sanzionato: scarica fac-simile operativoIl fac-simile di verbale si riferisce all’atto con cui il Comitato di valutazione esprime il proprio giudizio sulla richiesta di riabilitazione del... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Assistenza psicologica a scuola: al via il servizio AscoltaMI su Piattaforma Unica per gli studenti. Decreto ministeriale; Scuola, tutte le novità per docenti e istituti nel decreto Pnrr; Mancato adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio e formazione integrativa per i lavoratori; Decreto Sicurezza 2026: via libera definitivo. Più tutele penali per il personale scolastico. Cosa cambia per la scuola. Ruolo del Dirigente Scolastico nell’anno di prova dei docenti neoassunti: un riepilogo dei principali compiti [GUIDA]Ruolo del Dirigente Scolastico nell'anno di prova dei docenti neoassunti: dall'inserimento nella comunità educante alla valutazione finale. orizzontescuola.it Scuola e Istruzione, il decreto del ministro Valditara: valutazione per i dirigenti scolastici. «Costruiamo sistema più efficiente»Al via in Italia la valutazione dei dirigenti scolastici, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara ha dichiarato: «Costruiamo sistema più efficiente». Dopo la premessa, ... ilmattino.it Decreto Lavoro, la mia conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri. x.com Il decreto sul lavoro approvato dal Consiglio dei Ministri contiene nuove e incisive misure per il rilancio dell’occupazione che, dopo anni di stagnazione, con il nostro Governo ha raggiunto livelli record. Gli esoneri contributivi per le assunzioni a tempo indeter - facebook.com facebook