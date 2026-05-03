Fuori dal Coro il tema della violenza giovanile al centro della puntata
Mario Giordano, come ogni domenica, torna con un nuovo appuntamento di Fuori dal Coro, il programma di approfondimento della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 3 maggio 2026. Al centro della puntata, il tema della violenza giovanile, talvolta intrecciata ai problemi di integrazione delle seconde generazioni. Partendo dalla storia del quattordicenne di origini egiziane accoltellato nei giorni scorsi nei pressi della stazione di Quarto Oggiaro, la trasmissione proporrà un viaggio da Nord a Sud per raccontare alcuni dei più gravi episodi legati a questo fenomeno. Spazio poi a un nuovo capitolo dell’inchiesta sugli abusi nella Chiesa, con un approfondimento sulla vicenda di Marko Rupnik, ex gesuita denunciato da diverse suore.🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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