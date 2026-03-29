Stasera su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Fuori dal Coro, condotta da Mario Giordano. Tra gli argomenti trattati c’è il caso di una professoressa accoltellata da un 13enne a Bergamo. La trasmissione approfondisce gli sviluppi dell’incidente e le dinamiche legate all’accaduto.

Mario Giordano torna questa sera, domenica 29 marzo, con un nuovo appuntamento di Fuori dal Coro, il programma di approfondimento della prima serata di Rete 4. Anticipazioni del 29 marzo 2026. Al centro della puntata, la vicenda del 13enne che, in provincia di Bergamo, ha accoltellato la sua professoressa di francese, riprendendo in diretta l’agghiacciante aggressione con il cellulare. A seguire, un reportage da Mondragone, nel Casertano, dove la comunità rom locale avrebbe finito per occupare anche i ruderi degli antichi Romani, parte di un patrimonio artistico che, un tempo, rientrava nei percorsi turistici. Infine, prosegue l’ inchiesta sui grilli, presunto cibo del futuro. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Fuori dal Coro, il caso della prof accoltellata dal 13enne a Bergamo al centro della puntata

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