Incendio a Lambrate | fumo nero nel cielo l’Arpa rassicura i residenti

Nel primo pomeriggio di sabato a Lambrate si è sollevato un intenso fumo nero nel cielo, a seguito di un incendio sviluppatosi intorno alle 14:30 in un deposito di proprietà di Amsa situato in via Olgettina. La presenza di fumo denso è stata visibile da diversi quartieri vicini, mentre le autorità si sono subito attivate per gestire la situazione e rassicurare i residenti sulla sicurezza ambientale.

Un boato di fumo scuro ha squarciato la tranquillità del sabato pomeriggio a Lambrate, quando intorno alle 14:30 dell'11 aprile un incendio ha colpito un deposito gestito da Amsa in via Olgettina. La colonna nerastra, che si è levata verso l'alto restando visibile anche dalle vicinanze dell'ospedale San Raffaele, ha generato un immediato stato di allerta tra i residenti della zona milanese. La gestione operativa del rischio ambientale e il monitoraggio tecnico Nonostante la forza visiva dell'eve .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incendio a Lambrate: fumo nero nel cielo, l’Arpa rassicura i residenti Incendio al mercatino di Fuorigrotta, paura tra residenti: colonna di fumo nero in cieloPaura nel pomeriggio a Napoli, dove un incendio è divampato nell’area del mercatino di Fuorigrotta, provocando una densa colonna di fumo visibile da... Iran, fumo nero sul cielo di Beirut dopo un'esplosione mentre Israele continua ad attaccareFumo nero si è alzato all’orizzonte a seguito di un’esplosione su Beirut domenica mattina, mentre Israele continuava a lanciare attacchi.