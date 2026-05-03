Nella notte, in via Indipendenza, si è verificata una fuga di gas che ha portato all'evacuazione di 32 famiglie. Le autorità hanno disposto l'allontanamento degli abitanti per motivi di sicurezza, coinvolgendo anche un secondo edificio nelle operazioni di evacuazione. Restano da chiarire le cause che hanno portato il gas a raggiungere la centralina elettrica, provocando l'allarme e l'intervento dei vigili del fuoco.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il gas a raggiungere la centralina elettrica?. Perché l'ordine di evacuazione si è esteso al secondo edificio?. Chi ha coordinato gli interventi tra Rete Gas ed Enel?. Quali rischi restano per le tubazioni dopo lo scavo con la ruspa?.? In Breve Pericolo esplosione per concentrazione gas vicino a centralina Enel in zona garage.. Interventi tecnici con ruspa nel cortile fino alle 2:30 di venerdì.. Ripristino corrente elettrica completato dagli operatori Enel verso le 5:00.. Rientro delle 32 famiglie nelle abitazioni di via Indipendenza dopo le 7:30.. Trentadue nuclei familiari in via Indipendenza n. 48 hanno affrontato una notte di incertezza dopo che una massiccia fuoriuscita di gas ha costretto lo sgombero immediato dei due caseggiati coinvolti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga di gas in via Indipendenza: 32 famiglie evacuate nel cuore della notte

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