Frugarolese ai playoff | scacco alla Cbs e scompiglio nel calcio piemontese

La squadra di Frugarolo ha ottenuto la qualificazione ai playoff, mettendo in difficoltà la Cbs e creando scompiglio nel calcio piemontese. La sfida tra le squadre coinvolte si inserisce in un quadro di cambiamenti negli equilibri tra le categorie regionali. I prossimi incontri vedranno confronti diretti tra le formazioni che aspirano a raggiungere le fasi finali, mentre si attendono sviluppi sui possibili sorpassi e sorprese.

? Cosa scoprirai Chi riuscirà a superare il Gaviese e il Castellazzo nei playoff?. Come cambiano gli equilibri tra le categorie dopo questi risultati?. Quali squadre dovranno affrontare lo spareggio salvezza domenica prossima?. Perché il pareggio del Derthona lo trascina nei playout?.? In Breve Spartak San Damiano promuove in Eccellenza battendo lo Spazio Talent Soccer.. Gaviese e Castellazzo si sfidano al campo del Pedemonte per i playoff.. Carosio giocherà lo spareggio contro l'Ovadese dopo il pareggio 1-1 con il Cuneo.. Derthona affronterà il Gozzano nei playout dopo il pareggio 1-1 contro il Saluzzo.. La Frugarolese conquista il pass per i playoff affrontando la Cbs dopo una sconfitta per 2-1 subita a Torino nella domenica di campionato appena conclusa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Frugarolese ai playoff: scacco alla Cbs e scompiglio nel calcio piemontese Notizie correlate Calcio piemontese: Frugarolese vola, Derthona e Grigi stendonoIl del calcio dilettantistico piemontese ha offerto un mosaico di esiti contrastanti durante l’ultima giornata di campionato, spaziando dai successi... Calcio piemontese: Valenzana e Frugarolese vincono, Cassine schiaccia 5-0La giornata sportiva alessandrina si chiude con un mix di trionfi e lotte per la salvezza che dipingono il volto dinamico del calcio piemontese.