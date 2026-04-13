Calcio piemontese | Frugarolese vola Derthona e Grigi stendono

Nell’ultima giornata del calcio dilettantistico piemontese, sono arrivate diverse vittorie e sconfitte che hanno coinvolto varie squadre. La Frugarolese ha ottenuto una vittoria importante, mentre le formazioni del Derthona e delle Grigi sono riuscite a conquistare risultati positivi. Le sfide si sono svolte tra categorie minori e livelli più alti come Serie D ed Eccellenza, offrendo un quadro di incontri intensi e risultati variabili.

Il del calcio dilettantistico piemontese ha offerto un mosaico di esiti contrastanti durante l’ultima giornata di campionato, spaziando dai successi decisivi nelle categorie minori alle battaglie per la salvezza in Serie D ed Eccellenza. Mentre la Frugarolese consolida il primato in Promozione grazie a una prestazione lucida, altre realtà come l’Arquatese o il Moncalvo devono fare i conti con risultati che complicano il percorso stagionale. La tenuta dei vertici e le sfide della salvezza. In Promozione, il comando del girone resta saldamente nelle mani della Frugarolese. La squadra ha ottenuto un successo fondamentale in casa contro il Garino, chiudendo la sfida sul 1-0.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calcio piemontese: Frugarolese vola, Derthona e Grigi stendono Calcio piemontese: Valenzana e Frugarolese vincono, Cassine schiaccia 5-0La giornata sportiva alessandrina si chiude con un mix di trionfi e lotte per la salvezza che dipingono il volto dinamico del calcio piemontese. Basket, colpo Derthona. Batte la Reyer Venezia e vola in semifinale di Coppa Italia 2026Si è completato poco fa il tabellone delle semifinali della Final Eight di Coppa Italia 2026.