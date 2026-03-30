Calcio piemontese | Valenzana e Frugarolese vincono Cassine schiaccia 5-0

Nella giornata di calcio alessandrina, Valenzana e Frugarolese hanno ottenuto vittorie, mentre Cassine ha battuto la squadra avversaria con un risultato di 5-0. La giornata si è conclusa con un insieme di risultati che riflettono l’attuale equilibrio tra squadre in lotta per la salvezza e quelle che cercano di consolidare la posizione in classifica.

La giornata sportiva alessandrina si chiude con un mix di trionfi e lotte per la salvezza che dipingono il volto dinamico del calcio piemontese. Dalle categorie professionistiche fino al dilettantismo radicato nel territorio, i risultati confermano una realtà fatta di numeri precisi e sforzi concreti. Nel cuore della provincia, la Valenzana ha ottenuto una vittoria decisiva in Serie D contro il Ligorna, grazie al gol di Doria, avvicinando così la propria posizione alla zona di salvezza. La Promozione vede la Frugarolese superare il Canelli con un punteggio di 2-1, mantenendo il passo dello Spartak San Damiano nella corsa ai playoff. In Prima Categoria, il Monferrato segna uno scatto fondamentale vincendo 1-0 contro la Capriatese, mentre la Fulvius ottiene un risultato positivo a Tassarolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calcio piemontese: Valenzana e Frugarolese vincono, Cassine schiaccia 5-0 Articoli correlati Calcio, Roma e Atalanta vincono i posticipi della 24sima di ALa ventiquattresima giornata del campionato di serie A si conclude con i due posticipi del lunedì. Calcio a 5: L84, Capurso, Napoli e Sporting Sala Consilina vincono in Serie ALa prima parte della 24esima giornata della Serie A 2025-2025 di calcio a 5 è ufficialmente andata in archivio. Una raccolta di contenuti su Calcio piemontese Temi più discussi: Serie D, gir. A. Trasferta insidiosa per il Ligorna, Pastorino: La Valenzana ha valori e giocatori, dobbiamo fare attenzione; Calcio: Casale e Trino fermi, Valenzana attende la capolista; Valenzana-Ligorna, rivivi il match: tutte le immagini dell’impresa orafa (Foto); Juniores Nazionali, gir. A. I risultati della 27° giornata: al Chisola il big match, bene Gozzano e la Lavagnese batte il Vado. Calcio, Serie D. Il Vado vuole tornare alla vittoria contro la Valenzana, esordio con il Celle Varazze per mister BoschettoDue gare nel weekend, poi il turno infrasettimanale e infine la sosta pasquale: un trittico che inizierà a delineare con maggiore chiarezza l’orizzonte delle 18 squadre del girone A di Serie D in vist ... svsport.it Calcio, Coppa Piemonte di Seconda e Terza Categoria: attesa finita, a Mondovì va in scena la finaleBenese e Orange Cervere si affrontano nella gara che assegna il trofeo: appuntamento alle 20.30 allo stadio Pier Gasco ... cuneodice.it “Non ci aspettavamo di fare così bene, giochiamo un calcio evoluto”: le parole del Ds dello storico club piemontese https://bitly.cx/3Jd91 - facebook.com facebook