Frosinone Daspo a 5 anni per il tifoso che ferì i Vigili del Fuoco

Un tifoso è stato colpito da unDaspo di cinque anni dopo aver ferito tre Vigili del Fuoco durante un episodio avvenuto nel territorio di Frosinone. Gli agenti hanno individuato il responsabile attraverso testimonianze e analisi delle prove raccolte sul luogo dell’incidente. I Vigili del Fuoco coinvolti sono stati trasportati in ospedale, dove risultano in condizioni di salute che non presentano rischi immediati.

? Cosa scoprirai Come sono stati identificati i responsabili del lancio dell'ordigno?. Quali sono le condizioni di salute attuali dei tre Vigili del Fuoco?. Perché il giudice ha aggiunto l'obbligo di firma al Daspo?. Come influirà questa sentenza sulla sicurezza degli ultras nelle trasferte?.? In Breve Lancio esplosivo avvenuto il 4 marzo al 21° minuto della prima frazione.. Tre operatori dei Vigili del Fuoco feriti nello Stadio Benito Stirpe.. Medici stimano dieci giorni di guarigione per ciascuno dei soccorritori coinvolti.. Giudice per le indagini preliminari impone obbligo di firma al tifoso.. Il Questore di Frosinone ha disposto il Daspo quinquennale per un tifoso del Pescara, responsabile del lancio di un ordigno esplosivo durante la sfida allo Stadio Benito Stirpe il 4 marzo scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Frosinone, Daspo a 5 anni per il tifoso che ferì i Vigili del Fuoco Notizie correlate Frosinone, lancia petardo allo stadio Stirpe: Daspo di 5 anni a tifoso del PescaraLa Polizia di Stato di Frosinone ha emesso nei giorni scorsi un provvedimento di Daspo nei confronti di un tifoso del Delfino Pescara 1936,... Lanciò petardo in campo a Frosinone, Daspo a tifoso del PescaraCome apprendiamo dai colleghi di FrosinoneToday, la Polizia di Stato di Frosinone ha emesso nei giorni scorsi un provvedimento di Daspo nei confronti... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Frosinone, lancia petardo allo stadio Stirpe: Daspo di 5 anni a tifoso del Pescara; Frosinone, petardo in campo allo Stirpe: Daspo di 5 anni a tifoso del Pescara; Lanciò petardo in campo a Frosinone, Daspo a tifoso del Pescara; Frosinone – Lanciò petardo in campo, Daspo per un tifoso del Pescara. Ferì dei vigili del fuoco: Daspo di cinque anni per un tifoso del PescaraIl questore della provincia di Frosinone ha emesso un Daspo della durata di cinque anni per un tifoso del Pescara, a seguito dei fatti avvenuti lo scorso 4 marzo durante la gara tra il Frosinone e gli ... ciociariaoggi.it Vigili de fuoco di Frosinone impegnati tutta la notte per l'incendio semirimorchio in A1I Vigili del fuoco di Frosinone sono intervenuti questa notte alle ore 03:50 circa per un incendio in autostrada direzione Roma al km ... msn.com Intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri - facebook.com facebook #Incendio boschivo tra #Lucca e #Pisa, nelle zone di S. Pantaleone (LU), S. Maria del Giudice (LU) e S. Giuliano Terme (PI): prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco. Dall'alba in azione 3 #canadair giunti dalle basi di Ciampino e Genova [ #1maggio 8:45] x.com