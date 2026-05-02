Lanciò petardo in campo a Frosinone Daspo a tifoso del Pescara

La Polizia di Stato di Frosinone ha emesso un provvedimento di Daspo nei confronti di un tifoso del Pescara, coinvolto in un episodio avvenuto durante una partita allo Stadio Benito Stirpe il 4 marzo scorso. L’uomo ha lanciato un petardo in campo, creando una situazione di pericolo durante l’incontro. La misura restrittiva riguarda il divieto di accesso agli eventi sportivi per un certo periodo di tempo.

Come apprendiamo dai colleghi di FrosinoneToday, la Polizia di Stato di Frosinone ha emesso nei giorni scorsi un provvedimento di Daspo nei confronti di un tifoso del Pescara che si è reso responsabile del grave episodio avvenuto lo scorso 4 marzo allo Stadio Benito Stirpe, durante il match.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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