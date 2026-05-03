? Cosa scoprirai Chi è il misterioso "loro" citato nelle intercettazioni tra i designatori?. Come ha influenzato l'incontro a San Siro la scelta dell'arbitro?. Perché il gip ha negato la proroga per identificare i responsabili?. Quale ruolo ha avuto Giorgio Schenone nella gestione del malcontento?.? In Breve Intercettazione aprile 2025 tra Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni su arbitro Doveri.. Incontro a San Siro il 2 aprile tra rappresentanti Inter e designatore.. Designazione Doveri per sfida Parma-Inter avvenuta tre giorni dopo il colloquio.. Procura ipotizza coinvolgimento del club referee manager Giorgio Schenone nel caso.. Il gip ha respinto la richiesta di proroga per identificare il soggetto indicato come “loro durante una telefonata tra Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni nell’aprile 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frode sportiva: il gip respinge la proroga sul misterioso “loro

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Temi più discussi: L'indagine su Rocchi con l'Inter nel capo d'accusa è iniziata prima dell'esposto di Rocca: intercettazioni possibili; Inchiesta arbitri, Rocchi potrebbe scegliere il silenzio. L'inchiesta partita prima dell'esposto di Rocca?; Rocchi e lo sfogo sull'Inter con Gervasoni: Loro non vogliono più vedere quell'arbitro. Ma chi è loro?; Date, fonti, intercetta­zioni L’inchiesta sugli arbitri è partita oltre un anno fa.

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Potrebbe presto allargarsi l'inchiesta per frode sportiva che vede indagati l'ex designatore #Rocchi e diversi arbitri di Seria A e B. Gli inquirenti puntano a identificare tutte le persone con cui Rocchi avrebbe fatto accordi per le assegnazioni delle partite. Giusep x.com