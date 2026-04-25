Calcio inchiesta sul designatore Rocchi | ipotesi frode sportiva

Un nuovo sviluppo si aggiunge alle questioni legali nel calcio italiano, con l’iscrizione nel registro degli indagati di un noto designatore di arbitri. L’indagine riguarda presunte irregolarità legate alla gestione delle assegnazioni e si concentra su un funzionario incaricato di designare gli arbitri nelle partite di Serie A e Serie B. Al momento, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali e le indagini sono ancora in corso.

Roma, 25 apr. (askanews) – Si apre un nuovo fronte giudiziario nel calcio italiano con l’iscrizione nel registro degli indagati di Gianluca Rocchi, attuale designatore della Can A e B, per l’ipotesi di concorso in frode sportiva. L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Milano e riguarda presunte interferenze nelle comunicazioni tra ufficiali di gara e sala Var nel corso delle ultime due stagioni. Al centro dell’indagine, scrive l’edizione online della Gazzetta dello sport, vi sarebbero alcune segnalazioni su possibili pressioni esercitate nei confronti di Var e Avar durante partite di Serie A e Serie B. Rocchi, attraverso fonti a lui vicine, ha fatto sapere di considerarsi completamente estraneo ai fatti e di essere pronto a difendersi in tutte le sedi per chiarire la propria posizione.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Gianluca Rocchi, il designatore degli arbitri indagato a Milano per «concorso in frode sportiva»

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