Il designatore degli arbitri di serie A e B, Gianluca Rocchi, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano con l’accusa di concorso in frode sportiva. Secondo le verifiche in corso, ci sarebbero state pressioni rivolte al sistema del VAR durante alcune partite. La procura sta analizzando le comunicazioni e le evidenze per chiarire eventuali responsabilità nell’ambito di questa indagine.

MILANO – Il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. L’ipotesi di reato è legata a una presunta interferenza con le decisioni della sala Var. L’indagine parte da un esposto dell’ex assistente arbitrale Domenico Rocca, già archiviata dalla giustizia sportiva, e riguarda anche altre partite della scorsa stagione, ma al momento la lente della Procura si concentra, a causa dei riscontri audio e video, su Udinese-Parma. A quanto filtra il designatore Rocchi confida di poter dimostrare in tutte le sedi la propria estraneità alle ipotesie accusatorie. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Rocchi indagato per frode sportiva: il designatore avrebbe fatto pressioni sul Var

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