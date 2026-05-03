Due fratelli sono deceduti per infarto a poche ore di distanza, mentre un’altra sorella ha avuto un malore e si trova in ospedale. La notizia ha provocato grande sconvolgimento tra i familiari e la comunità locale. La tragedia si è verificata a San Donaci, lasciando molti senza parole di fronte a quanto accaduto. La vicenda è ancora al centro dell’attenzione, con le autorità che stanno gestendo la situazione.

Dramma a San Donaci: fratello e sorella morti a poche ore di distanza, un’altra sorella è grave. Una tragedia familiare che ha scosso nel profondo l’intera comunità. La prima tragedia Una catena di dolore improvvisa e devastante ha colpito la famiglia Verdoscia: due fratelli morti a distanza di poche ore e una terza sorella ricoverata in gravi condizioni dopo aver appreso la notizia. La prima vittima è Angelo Verdoscia, 50 anni. Nel tardo pomeriggio di venerdì primo maggio era uscito dalla sua abitazione, in via Ponchielli, per incontrare un amico e prendere un caffè al bar. Un appuntamento semplice, di routine. Ma qualcosa, all’improvviso, è cambiato: Angelo ha accusato un malore mentre era per strada, ha deciso di tornare indietro, poi si è accasciato al suolo.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Fratello e sorella muoino per infarto a poche ore di distanza. L'altra sorella ha un malore alla notizia: in ospedale

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