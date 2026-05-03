Fratelli d’Italia scrive al sindaco

Un rappresentante di Fratelli d’Italia ha scritto una lettera indirizzata al sindaco di Colle e alla presidente del consiglio comunale. La comunicazione è firmata da Fabio Strianese, dirigente del partito. La missiva è stata inviata ufficialmente ai responsabili dell’amministrazione comunale. Non sono stati resi pubblici i contenuti della lettera né le motivazioni alla base della comunicazione.

Un dirigente di Fratelli d’Italia, Fabio Strianese (nella foto), scrive al sindaco di Colle, Piero Pii ed alla presidente del consiglio comunale, Angela Bargi. Lancia una proposta volta a sostenere il tessuto economico locale. "Alla luce di tali difficoltà, anche in relazione alla situazione commerciale delle attività del centro cittadino – viene scritto nella lettera –, si propone di valutare l’introduzione di un " semestre bianco " per le imposte comunali (1 Luglio - 31 dicembre), destinato alle attività commerciali presenti sul territorio da almeno cinque anni. Tale misura rappresenterebbe un segnale concreto di attenzione e supporto verso le imprese locali, consentendo loro di affrontare con maggiore resilienza l’attuale fase economica e supportando pertanto i volumi delle vendite".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fratelli d’Italia scrive al sindaco Elezioni regionali in Veneto: come si vota Notizie correlate Forza Italia e Fratelli D'Italia chiedono chiarimenti al sindaco di Pianella sulla svolta "civica"Chiesto un incontro al sindaco di Pianella Taddeo Manella dai vertici locali di Forza Italia e Fratelli D’Italia che esprimono preoccupazione per la... Caso Di Diego a Lanciano, Forza Italia e Fratelli d'Italia chiedono chiarezza al sindaco: “Torni ad essere garante della coalizione di centrodestra”Continua a tenere banco nel dibattito politico lancianese il caso del consigliere provinciale Enzo Di Diego che, eletto nel centrodestra, ha deciso... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Abusiva la moschea di via Buozzi: Fratelli d’Italia scrive al Viminale; Meloni e il Superbonus sciagurato per i conti pubblici: quando i Fratelli d’Italia si schieravano per prorogarlo…; La leggenda dell’underdog Il caso Minetti imbarazza la destra perché le ricorda da dove viene; Fratelli d’Italia scrive al sindaco. «Abusiva la moschea di via Buozzi»: Fratelli d’Italia scrive al Viminale«Moschea abusiva a San Donato»: i 4 consiglieri di Fratelli d’Italia, guidati dal capogruppo Guido Massera, scrivono al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Per lamentare che, sottolineano risolut ... ilcittadino.it La leggenda dell’underdogIl caso Minetti imbarazza la destra perché le ricorda da dove vieneDal voto sulla «nipote di Mubarak» a tutto il resto, Meloni e i dirigenti di Fratelli d’Italia sono stati fedeli e disciplinatissimi alleati di Berlusconi per trent’anni filati ... linkiesta.it Fratelli d’Italia e Lega perdono mezzo punto a testa, lo stesso fa Forza Italia. Chi recupera in buona parte quei voti è Futuro nazionale di Roberto Vannacci. Lo riporta il nuovo sondaggio politico di Ipsos. - facebook.com facebook Brindisi, fratelli stroncati da un infarto uno dopo l'altro: terza sorella si sente male #brindisi tgcom24.mediaset.it/cronaca/infart… x.com