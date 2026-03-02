Firenze bagarre in Consiglio comunale per i crocifissi nelle scuole | leghista contro assessora Interviene la polizia municipale

A Firenze si è verificata una lite durante il consiglio comunale del 2 marzo 2026, con un acceso scambio tra il consigliere della Lega Guglielmo Mossuto e l’assessora Caterina Biti. La discussione è nata in merito alla presenza di crocifissi nelle scuole e ha portato l’intervento della polizia municipale, che ha cercato di contenere la situazione. La discussione si è protratta per alcuni minuti, creando tensione tra i presenti.

FIRENZE – Caos in consiglio comunale a Firenze con tanto di lite oggi, 2 marzo 2026, tra il consigliere della Lega, Guglielmo Mossuto, e alcuni componenti della maggioranza, in particolare l’assessora Caterina Biti. La seduta è stata interrotta ed è dovuta intervenire la polizia municipale per placare gli animi. La bagarre è nata da una domanda di attualità di Mossuto dal titolo ‘Niente crocifissi e presepi nelle scuole della nostra città, ma alla scuola Sassetti-Peruzzi aula per pregare durante il Ramadan’, in relazione a due fatti specifici avvenuti nei giorni scorsi in città: la bocciatura di Palazzo Vecchio a una mozione di Noi Moderati per riportare il crocifisso nelle scuole (a Natale il presepe) e l’iniziativa in una scuola di un preside che ha concesso una stanza a studenti musulmani. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Firenze Pd, niente crocifissi nelle aule delle scuoleLo ha deciso il consiglio comunale che ha bocciato la mozione per inserire crocifissi e presepi negli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

