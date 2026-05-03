Francolise sentenza di morte presunta per l’uomo sparito nel 1995

A Francolise, si torna a parlare di un caso di scomparsa avvenuta il 10 giugno 1995. Dopo oltre trent’anni, la giustizia ha emesso una sentenza riguardante l’uomo che non è più stato rintracciato. La vicenda ha coinvolto diverse indagini e testimonianze nel corso degli anni, portando infine a una decisione legale che definisce la sorte di quella persona. Restano da chiarire i dettagli di quanto accaduto in quei giorni.

? Cosa scoprirai Cosa è successo davvero il 10 giugno 1995 a Francolise?. Come ha fatto la giustizia a chiudere trent'anni di silenzio?. Chi può ancora fornire notizie per smentire la sentenza?. Quali conseguenze legali deve affrontare la famiglia dopo questa decisione?.? In Breve Ricorrente Filomena Iossa assistita dall'avvocato Nicola Di Benedetto a Santa Maria Capua Vetere.. Comune di Francolise aveva già formalizzato l'irreperibilità nel 2003.. Sentenza n. 2472026 emessa dalla dottoressa Renata Russo e dal presidente Giovanni D’Onofrio.. Pubblicazioni ufficiali previste tra il 2 maggio e il 2 giugno 2026.. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato la morte presunta di Vincenzo Iossa, scomparso dal 10 giugno 1995, con una sentenza emessa dalla Prima Sezione Civile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Francolise, sentenza di morte presunta per l’uomo sparito nel 1995 Notizie correlate Presunta violenza sessuale di gruppo, rinviata la sentenza per Lucarelli e ApolloniLivorno, 24 marzo 2026 – È stato rinviato al 23 aprile, per la sentenza, il processo d’appello a Milano per i due calciatori Mattia Lucarelli, figlio... Trasfusione di sangue infetto nel 1974: risarcimento di ottocentomila euro ai familiari di un uomo di Martina Franca morto nel 2008 Tribunale di Lecce, sentenza di primo gradoL’uomo, nell’ambito di un intervento chirurgico al quale fu sottoposto, ricevette una trasfusione di sangue. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Scomparso da 31 anni: il tribunale decreta la morte presunta di Vincenzo Iossa; Scomparso da 31 anni, il Tribunale ne dichiara la morte presunta; Scomparso nel 1995, giallo chiuso dopo 31 anni. SANTA MARIA CAPUA VETERE. Dichiarata la morte presunta di un uomo scomparso dal 1995TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE ESTRATTO DI SENTENZA DI MORTE PRESUNTA TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETEREPrima Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione Sentenza n. 247/2026, pubbli ... casertace.net Il mare, fatto come si deve. SS7, KM 185.790 – Francolise (CE) 329 804 7377 Prenota adesso. - facebook.com facebook